information fournie par France 24 • 26/12/2023 à 11:40

Le rapprochement sino-russe, renforcé par la guerre en Ukraine, représente un nouveau défi pour l’Europe et les États-Unis. Mais cette idylle entre Moscou et Pékin est-elle solide, et surtout durable ? Consolidé par l'antagonisme vis-à-vis de Washington, ce rapprochement "dure", explique Alice Ekman, chercheuse responsable Asie à l’Institut des études de sécurité de l’Union européenne, qui vient de publier "Chine-Russie, le grand rapprochement" (Ed. Gallimard).