Rafah, le prochain objectif militaire de Benjamin Netanyahu dans la bande de Gaza

information fournie par France 24 • 08/02/2024 à 15:47

L'armée israélienne a intensifié jeudi ses frappes sur Rafah, accentuant les craintes sur le sort de plus d'un million de Palestiniens coincés dans cette ville de la bande de Gaza, sur fond de nouvelles tractations pour parvenir à une trêve entre Israël et le Hamas. L'analyse du journaliste Bruno Daroux sur les derniers événements et sur les dernières annonces de Benjamin Netanyahu, qui a ordonné à l'armée de "préparer" l'offensive sur Rafah, ville à la pointe sud de la bande de Gaza où sont massés des centaines de milliers de Palestiniens déplacés par la guerre.