information fournie par France 24 • 28/05/2024 à 11:17

Concert de condamnations contre Israël, accusé d'avoir fait des dizaines de morts lors d'une frappe près d'un camp de réfugiés à Rafah. Comment continuer de justifier une opération terrestre contre le Hamas ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa, Richard Werly et Claire Duhamel à Jérusalem.