information fournie par France 24 • 12/02/2024 à 14:17

Israël a libéré lundi deux otages détenus à Rafah, ultime cible affichée de son offensive dans la bande de Gaza, lors d'une opération commando nocturne accompagnée de frappes meurtrières sur cette ville où sont réfugiés des centaines de milliers de civils palestiniens. Selon Charles Enderlin, ex-correspondant à Jérusalem et auteur, qui était l'invité de France 24, la libération de ces deux otages "arrive à instant crucial" pour la guerre à Gaza, mais une offensive plus large à Rafah ne serait pas pour tout de suite, notamment à cause de la position égyptienne, qui serait prête à remettre en cause le traité de paix entre les deux pays en cas d'offensive non conjointe.