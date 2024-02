Rachel-Flore Pardo : "Les 42 Français morts en Israël ne sont pas moins Français que les autres"

information fournie par France 24 • 07/02/2024 à 12:20

La France rend hommage, mercredi, aux victimes des attaques du 7 octobre dernier. Avec 42 Français ou Franco-Israéliens tués, trois toujours disparus et présumés otages, quatre otages libérés et six blessés, il s'agit du plus lourd bilan côté français depuis l'attentat de Nice le 14 juillet 2016. Cette cérémonie aux Invalides est placée sous le signe de la "lutte contre l'antisémitisme". L’avocate Rachel-Flore Pardo est membre du collectif des familles de victimes du 7 octobre. Elle est notre invitée.