Quentin Fillon Maillet, biathlète : "Mon bonheur, c’est de réussir dans mon sport"

information fournie par France 24 • 23/03/2022 à 08:00

Quentin Fillon Maillet vient de boucler en Norvège une saison phénoménale en remportant le titre de meilleur biathlète mondial, quelques semaines seulement après avoir décroché cinq médailles olympiques à Pékin, dont deux en or. Une consécration pour ce Jurassien de 29 ans qui s'est longtemps demandé s'il allait atteindre la première place dans son sport. Il revient pour France 24 sur ce rêve devenu réalité et sur le bonheur qu'il trouve dans le succès et dans la préparation qui mène aux titres.