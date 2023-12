Quelles sont les attentes des nouveaux investisseurs ?

information fournie par Boursorama • 15/12/2023 à 10:41

L'Observatoire des Investisseurs Individuels réalisée par OpinionWay et la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement (F2IC) a publié récemment les résultats de sa dernière vague. Cette étude vise à mieux comprendre le profil des nouveaux investisseurs et leurs attentes vis-à-vis des sociétés cotées.

Quels enseignements tirer de cette dernière vague ? Marc Lefèvre, président de la F2iC était sur le plateau de l'Actu Bourse pour faire le point.

Découvrez les chiffres à retenir de l'Observatoire des investisseurs individuels en infographie