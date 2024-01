information fournie par France 24 • 09/01/2024 à 10:43

Après la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage, quels seront les grands projets de réformes économiques du prochain ou de la prochaine Première ministre ? A Bercy, Bruno Le Maire compte bien rester à son poste et poursuivre sa politique. Au programme, une nouvelle loi d'attractivité et de simplification des normes pour les entreprises, des mesures pour faciliter l'emploi des séniors et surtout : de l'ordre dans les finances publiques.