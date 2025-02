information fournie par France 24 • 18/02/2025 à 17:36

La chronique culturelle vous fait découvrir le rythme et la vitalité de Queen Rima, la lauréate 2025 du Prix Découvertes RFI. La chanteuse guinéenne est récompensée par le jury présidé par Angélique Kidjo pour son énergie, sa présence et son statut de pionnière dans le dancehall. Au programme également, l'ouverture au Musée Picasso à Paris de la nouvelle exposition consacrée à l’Art dit "dégénéré" par le régime nazi et le film "September & July", premier long-métrage d'Ariane Labed.