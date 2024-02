Québec : la majoration des frais fait fuir les étudiants non-Québécois

information fournie par France 24 • 08/02/2024 à 12:07

Au Québec, étudier en anglais à l’université va devenir un luxe pour les non-Québécois : les frais de scolarité du premier cycle vont doubler pour les étrangers et augmenter de moitié pour les Canadiens d'autres provinces. La mesure doit permettre de mieux financer les établissements francophones, mais elle vise aussi un "rééquilibrage linguistique", selon le gouvernement québécois. Les universités McGill et Concordia, dont la réputation attire des étudiants du monde entier, ont vu chuter les demandes d'inscription déposées par des étudiants canadiens hors Québec. Un reportage François Rihouay et Joanne Profeta.