information fournie par France 24 • 13/06/2025 à 19:48

Complotistes et offensives, les propagandes de Vladimir Poutine et Donald Trump font circuler les théories les plus fantaisistes sur leurs adversaires politiques. D’un Joe Biden "robotisé" par "l’État profond" aux femmes politiques européennes "sanguinaires" et "va-t-en guerre", les démocrates font les frais des attaques des médias russes et trumpistes. Le but : les accuser de tous les maux, des émeutes de migrants aux États-Unis à la guerre en Ukraine.