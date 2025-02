information fournie par France 24 • 14/02/2025 à 11:15

Pour créer un lien entre les métiers du BTP en tension et les jeunes adultes éloignés de l’emploi, Florian Du Boÿs, ancien chef d’entreprise, a créé "Les Geeks du Bâtiment". Le programme a pour ambition de former et d’accompagner les jeunes déscolarisés vers l’insertion professionnelle. L’équipe de Pas 2 Quartier est allée à leur rencontre à Corbeil-Essonnes.