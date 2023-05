Qu’est-ce que l’économie circulaire ?

information fournie par Amundi • 05/05/2023 à 12:13

Nos sociétés ont toujours été tributaires de nombreuses ressources naturelles et matières premières. Celles-ci constituent le socle de notre modèle économique et nous ont permis d'accomplir des progrès considérables. Cependant, face à la surconsommation et le gaspillage de ces ressources, un changement de paradigme s'impose.



C'est là qu'intervient l'économie circulaire, un modèle plus respectueux de l'environnement pour contribuer à un avenir plus durable.

Découvrez notre dernière vidéo ainsi que notre page web dédiée à l'économie circulaire pour en savoir plus.