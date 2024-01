Puzzle Women : ces femmes qui reconstituent les archives déchirées de la Stasi

information fournie par France 24 • 12/01/2024 à 13:29

Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, une discrète équipe d’archivistes fouille, colle et assemble sans relâche les documents déchirés par la Stasi, la police secrète est-allemande. Un défi digne du mythe de Sisyphe pour ces gardiennes de la mémoire collective, car la quantité de documents abimés, dont certains ne sont pas plus grands qu’un ongle ou qui se détériorent avec le temps, est immense et les archivistes ne sont pas assez nombreuses. On les surnomme les "Puzzle Women", des héroïnes de l'ombre. Reportage de Niagara Tonolli.