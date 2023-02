information fournie par France 24 • 06/02/2023 à 15:34

La communauté internationale a proposé son aide à la suite du séisme qui a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine et qui a fait plus de 1.500 morts dans les deux pays. Le soutien s'adresse principalement à la Turquie, qui avait lancé en matinée un appel à l'aide internationale. Analyse d'Arnaud Fraisse, fondateur de "Secouristes Sans Frontières".