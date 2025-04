Protection des océans : quand les pêcheurs interdisent… la pêche !

information fournie par France 24 • 14/04/2025 à 12:26

Premiers puits de carbone planétaire devant les forêts, les océans sont menacés par la surpêche, le réchauffement et la pollution. L’ONU a fixé comme objectif de placer 30% des aires marines dans des espaces protégés d’ici 2030. On en est loin. En Europe, les plus gros chalutiers pêchent en toute légalité dans de larges zones sous protection... et cela est permis ! La communauté scientifique demande donc l’interdiction pure et simple de toute activité industrielle dans ces zones. C’est ce qu’ont mis en place des pêcheurs artisanaux à Saint-Raphaël, dans le sud-est de la France. Faune et flore renaissent.