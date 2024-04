information fournie par France 24 • 04/04/2024 à 12:14

Trois mois après le début de la crise agricole qui a secoué la France, Marc Fesneau a présenté son projet de loi d'orientation agricole en Conseil des ministres. Un texte visant à garantir la souveraineté alimentaire et à assurer la relève. Un projet de loi vivement critiqué par les ONG environnementales et les écologistes pour son manque d'ambition sur les sujets écologiques. Karim Yahiaoui en parle avec David Revault d'Allonnes et Pierre Jacquemain.