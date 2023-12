information fournie par France 24 • 13/12/2023 à 10:32

Le Qatar prévient: la guerre menée par Israël à Gaza risque de radicaliser une génération entière dans la région, grandie dans la guerre et conditionnée par les images de mort et de destruction. Est-il encore temps d'arrêter cette mécanique infernale ? On va plus loin avec Richard Werly, Gauthier Rybinski et Juliette Montilly à Tel Aviv.