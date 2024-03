information fournie par France 24 • 10/03/2024 à 17:24

Le monde entier se prépare à l'arrivée du mois sacré du ramadan. Un mois de jeune, de prière et de partage mais dans certaines régions du monde, le coeur n'est pas à la fête. Les souffrances des Palestiniens de Gaza et l'espoir d'une trêve entre Israël et le Hamas sont dans tous les esprits.