information fournie par France 24 • 13/11/2023 à 11:04

Dans la guerre qui oppose le Hamas et l'armée israélienne à Gaza, la maîtrise de la communication est un outil précieux, comme l'explique Mariam Pirzadeh, journaliste à France 24. Décryptage et enjeux de la guerre de communication qui se joue entre les deux camps, pour convaincre l'opinion publique et les journalistes.