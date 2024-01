information fournie par France 24 • 22/01/2024 à 17:11

Le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, qui avaient fait quatre morts en 2018 dont le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, s'ouvre lundi devant la cour d'assises spéciale de Paris, pour un mois. L'assaillant, Radouane Lakdim, avait été tué lors de l'assaut du GIGN dans un supermarché où il s'était retranché. Ce sont sept personnes de son entourage – six hommes et une femme – qui vont être jugés pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle".