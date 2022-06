Procès des attentats de novembre 2015 : "j’avais peur d’une justice spectaculaire et démesurée"

information fournie par France 24 • 14/06/2022 à 14:50

Depuis hier et pendant deux semaines, les plaidoiries de la défense des attentats du 13-Novembre 2015 répondront aux questions de l’accusation. Marie Violleau, avocate de Mohamed Abrini, plaidera le 23 juin. Elle est l’invitée de France 24 et affirme : "on est là pour expliquer ce qui s’est passé pendant les neuf derniers mois et on sert, nous les avocats, à faire le trait d’union entre la Cour et nos clients".