information fournie par France 24 • 21/03/2025 à 22:36

En RD Congo, l’AFC/M23 a pris le contrôle de Walikale, localité située au Nord-Kivu, à environ 400 kilomètres à l’est de Kisangani. Dès mercredi, des tirs d’artillerie ont été entendus dans la ville. La base de Médecins sans Frontières a été prise entre des tirs croisés. Le personnel est sain et sauf et s’est dit prêt à accueillir les blessés, dont il redoute l'afflux. Walikale est un territoire minier considéré comme le plus riche de tout le Kivu. Les précisions Aurélie Bazzara-Kibangula