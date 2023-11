Prise de parole d’Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah

information fournie par France 24 • 13/11/2023 à 15:56

Lors de la commémoration annuelle de la fête des martyrs, Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah a donné un discours. Pour Stéphanie Khoury, journaliste politique à l’Orient-Le Jour, invitée de France 24, "Ce qui est intéressant dans le discours d’aujourd’hui c’est qu’Hassan Nasrallah a aussi amené le discours sur un terrain plus politique, plus moral, plus psychologique, en parlant de la conversion de certains gouvernements en Occident à la cause d’un cessez le feu. On peut s’étonner que la première puissance armée non étatique au monde, veuille jouer sur une opinion publique, on s’attendait à un peu plus de la part de ce parti qui est devenu une des premières forces de frappes régionales."