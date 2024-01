Primaires républicaines : Trump vainqueur dans le New Hampshire

information fournie par France 24 • 24/01/2024 à 13:27

Après l’Iowa, le New Hampshire. L’ancien président américain Donald Trump s’est adjugé, mardi 23 janvier, la victoire des primaires républicaines de cet Etat du nord-est des Etats-Unis. Selon des projections de télévisions et plus de 60 % des bulletins dépouillés, le milliardaire a remporté environ 54 % des voix contre 44 % pour sa concurrente, Nikki Haley, alors que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, arrivé deuxième dans l’Iowa, a annoncé dimanche se retirer de la course à l’investiture républicaine pour la Maison Blanche.