information fournie par France 24 • 24/01/2024 à 10:49

Donald Trump remporte la deuxième primaire chez les Républicains. Il est en tête dans l'état du New Hampshire. Selon des résultats encore provisoires, l'ancien président est en tête avec environ 54% des voix devant Nikki Haley, 44%. L'écart est un peu plus faible qu'annoncé par les sondages et l'ancienne ambassadrice de Donald Trump à l'ONU veut encore croire en ses chances. La prochaine primaire aura lieu dans un mois, dans son état de Caroline du Sud.