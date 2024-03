information fournie par France 24 • 05/03/2024 à 09:17

A la Une de la presse, ce mardi 5 mars, la décision, hier, à l’unanimité, de la Cour suprême américaine, de ne pas exclure Donald Trump des primaires républicaines. La visite, aujourd’hui, d’Emmanuel Macron en République tchèque, pour vendre des réacteurs nucléaires et discuter de l’Ukraine. Les dégâts provoqués aux Etats-Unis et au Brésil par «la ruée vers le vent». Et une histoire irlandaise de mains (trop) baladeuses.