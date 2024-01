information fournie par France 24 • 25/01/2024 à 10:07

Cette semaine, Donald Trump s'est imposé dans le New Hampshire pour la seconde fois à l'issue des primaires républicaines. L'archi-favori de la droite américaine s'imagine déjà investi, sauf que sa rivale Nikki Haley a décidé de se maintenir dans la course. Quelle est la stratégie de Nikki Haley ? Pourquoi poursuivre un match, que beaucoup annoncent comme joué d'avance ? Analyse avec Kethevane Gorjestani, chroniqueuse internationale et ancienne correspondante à Washington pour France 24.