Primaire américaine aux Etats-Unis : Nikki Haley "suspend" sa campagne

information fournie par France 24 • 06/03/2024 à 16:59

Nikki Haley a annoncé ce mercredi mettre un terme à sa campagne pour l'investiture républicaine en vue de l'élection présidentielle américaine et assuré que Donald Trump, désormais seul en lice pour le parti de droite, devrait "mériter les voix" des électeurs qui n'ont pas voté pour lui. "C'est maintenant à Donald Trump de mériter les voix de ceux, dans notre parti et au-delà, qui ne l'ont pas soutenu et j'espère qu'il va le faire", a indiqué Nikki Haley depuis Charleston (sud-est), ville de l'Etat de Caroline du Sud dont elle a été gouverneure.