information fournie par France 24 • 22/12/2023 à 12:51

Stella McCartney, Laurence Airline, Vaillant Studio, Litkovska : voici quatre griffes fondées et dirigées par des femmes. Elles viennent d’Angleterre, de Côte d’Ivoire, de France et d’Ukraine. Animées d’un même esprit, déroulant le même propos, elles trouvent des solutions aux problèmes qui bouleversent aujourd’hui notre monde : pollution textile, surconsommation, conflits, guerres, approvisionnements, chaines de productions et de communications... Quand la création devient une arme.