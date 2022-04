information fournie par France 24 • 11/04/2022 à 00:47

Au terme d'une campagne atone et largement éclipsée par la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour, selon l'estimation Ipsos-Sopra Steria pour France 24. Jean-Luc Mélenchon arrive en troisième position avec 22,2 % des suffrages.