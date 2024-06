information fournie par France 24 • 29/06/2024 à 10:34

Les candidats réformateur Masoud Pezeshkian et ultraconservateur Saïd Jalili étaient en tête de la présidentielle en Iran, selon des résultats partiels publiés samedi matin par le ministère de l'Intérieur. Si cette tendance se confirmait et qu'aucun candidat n'obtenait plus de la moitié des suffrages, les deux candidats seraient qualifiés pour un second tour.