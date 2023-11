information fournie par France 24 • 16/11/2023 à 11:43

En Argentine, le second tour de la présidentielle aura lieu le 19 novembre. Un duel improbable se prépare dans les urnes, entre le ministre de l’Economie, Sergio Massa, et l’économiste "anti-système" Javier Milei. Au cœur du scrutin : la situation économique du pays, et notamment l'inflation, qui a atteint, en octobre, près de 143% sur un an... Pour évoquer les principaux enjeux du vote, nous recevons David Copello, chercheur en sciences politiques à Cergy Paris Université.