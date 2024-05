information fournie par France 24 • 06/05/2024 à 14:35

Les Tchadiens sont appelés lundi aux urnes pour mettre fin à trois ans de pouvoir militaire dans une présidentielle marquée par un duel inédit entre le président de transition, le général Mahamat Déby, et son Premier ministre et ex-opposant Succès Masra. L'ancien chef du gouvernement Albert Pahimi Padacké et sept autres candidats sont également en lice.