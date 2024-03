information fournie par France 24 • 25/03/2024 à 12:17

Après trois années d'agitation et de crise, les Sénégalais attendent toujours lundi de connaître l'issue d'une élection qui tranchera entre continuité et changement peut-être radical. Ils demeurent dans l'incertitude sur la nécessité d'un second tour, pour lequel aucune date n'est fixée. Des résultats officiels de la présidentielle qui s'est tenue dimanche ne devraient pas être connus avant le courant de la semaine.