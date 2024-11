information fournie par France 24 • 01/11/2024 à 17:47

Le scrutin du 5 novembre doit désigner le ou la prochaine présidente des États-Unis, et il est plus que jamais marqué par une division genrée des intentions de votes, mêmes chez les minorités. En septembre, un sondage de NBC montrait que les soutiens de Trump étaient des hommes à 52 %, quand les femmes représentent 58 % des fidèles de Kamala Harris. Nos invitées Anne Deysine et Ludivine Gilli nous expliquent cette division de l’électorat.