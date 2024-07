information fournie par France 24 • 19/07/2024 à 18:25

Le président américain, Joe Biden, reste "absolument" dans la course à la Maison Blanche, a affirmé vendredi 19 juillet sa directrice de campagne, malgré des doutes croissants sur sa capacité physique et mentale à assumer un second mandat. Le décryptage de Bruno Daroux.