information fournie par France 24 • 24/04/2022 à 09:56

À Shanghai, les plus de 4 000 électeurs français n'ont pas pu se rendre aux urnes pour le second tour des élections présidentielles pour cause de confinement drastique dans la ville, qui connaît un regain de l'épidémie de Covid19. Certains français décident même de quitter la ville, les mesures sanitaires devenant trop strictes, mais c'est un parcours du combattant.