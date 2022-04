information fournie par France 24 • 10/04/2022 à 23:19

Au terme d'une campagne atone et largement éclipsée par la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour, selon l'estimation Ipsos-Sopra Steria pour France 24. Dans l’optique du second tour, Marine Le Pen a appelé les « Français de droite, de gauche et d’ailleurs, de toutes origines » à rejoindre son « rassemblement ».