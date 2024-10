information fournie par France 24 • 20/10/2024 à 11:50

Guillaume Bonn est un photographe documentaire multi-primé, explore depuis 30 ans les conflits, évolutions sociétales et enjeux environnementaux à travers le monde, contribuant notamment au New York Times et Vanity Fair. Il est l'invité de FRANCE 24 à l'occasion de la publication de so livre "Paradise Inc." aux éditions HEMERIA qi documente les transformations qui ont remodelé le continent africain.