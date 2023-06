Préserver la biodiversité : un enjeu vital

information fournie par Amundi • 23/06/2023 à 16:17

La biodiversité désigne toute vie sur terre et est essentielle à la stabilité et au bon fonctionnement de notre société. Pourtant, les activités humaines dégradent et appauvrissent les milieux naturels et contribuent au déclin de la biodiversité.

Découvrez notre dernière vidéo ainsi que notre page web dédiée pour comprendre les enjeux liés à la biodiversité.