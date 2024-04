information fournie par France 24 • 19/04/2024 à 22:49

Ce sont des révélations d'un nouveau scandale qui pourraient ternir encore un peu plus l’image de Nestlé. La plus grande entreprise agroalimentaire du monde a dissimulé du sucre ajouté dans ces produits destinés aux bébés… mais uniquement dans les pays pauvres et à faible revenus, notamment en Afrique… C’est ce que révèle l’ONG suisse public Eye dans une enquête.