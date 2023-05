Premier sommet Chine/Asie centrale

information fournie par France 24 • 19/05/2023 à 16:52

Xi Jinping accueille cette semaine la toute première édition d'un "sommet Chine-Asie centrale" depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1992 entre le géant asiatique et ces républiques (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan) après la chute de l'URSS. Le dirigeant chinois a appelé vendredi son pays et l'Asie centrale à "exploiter pleinement" les possibilités de coopération en matière de commerce, d'économie et de capacité industrielle.