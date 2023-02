information fournie par France 24 • 13/02/2023 à 11:25

Cette semaine au Niger s’est déroulé le Business forum à Niamey, une rencontre entre les investisseurs européens et les porteurs de projet nigériens. Le pays espérait attirer des investissements qui puissent relancer son économie. Notamment dans les secteurs pétrolier et minier. Plus de 70 entreprises de l'UE étaient de la partie.