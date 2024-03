information fournie par France 24 • 01/03/2024 à 15:05

Vladimir Poutine agite la "menace réelle" d'une guerre nucléaire en réponse à Emmanuel Macron qui, le premier côté occidental, brise un tabou en n'excluant pas l'envoi de troupes en Ukraine. Un tournant dans la guerre ? On va plus loin avec Marc Semo, Gauthier Rybinski et Julian Colling à Moscou.