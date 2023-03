information fournie par France 24 • 22/03/2023 à 09:11

Le sommet entre Vladimir Poutine et Xi Jinping à Moscou consacre l'ascendant pris par le Chine sur l'hôte du Kremlin, enlisé dans sa guerre en Ukraine et désormais visé par un mandat d'arrêt de la Cour Pénale Internationale. On va plus loin avec Marc Semo et Gauthier Rybinski.