information fournie par France 24 • 14/05/2024 à 10:50

La Russie mobilise 30.000 soldats dans une offensive sur Kharkiv, la 2eme ville d'Ukraine, au moment où Vladimir Poutine opère une remaniement majeur: départ du ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Un tournant dans la guerre ? On va plus loin avec Richard Werly, Bruno Daroux et Emmanuelle Chaze à Kiev.