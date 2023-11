information fournie par France 24 • 23/11/2023 à 10:01

La guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 48e jour jeudi. La nuit a été particulièrement dure dans le sud de la bande de Gaza, avec des frappes qui n'ont pas cessé sur Khan Younès. Selon un dernier bilan mardi du gouvernement du Hamas, 14 128 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre, dont plus de 5 840 enfants et 3 920 femmes. Les précisions de Claire Duhamel, correspondante de France 24 en Israël.