Pour lutter contre les viols de mineurs, Madagascar légalise la castration chirurgicale

information fournie par France 24 • 12/02/2025 à 13:19

Quelque 673 cas de viols sur mineurs ont été enregistrés à Madagascar en 2023, et au moins quatre viols signalés par jour pour le seul mois de janvier 2024, selon le ministère de la Justice. Madagascar est aussi l'un des 10 premiers pays au monde pour la pédopornographie en ligne. Pour s'attaquer à ce problème, l'État insulaire a légalisé la castration chirurgicale des violeurs d'enfants. Mais cette mesure a suscité l'indignation de plusieurs organisations qui dénoncent une punition cruelle et une atteinte à la dignité humaine. Jusqu'à présent, aucune castration n'a encore été pratiquée et les professionnels de la santé refusent de s'exprimer publiquement sur le sujet. Un reportage de Gaëlle Borgia.