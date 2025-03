Pour l'ex-ministre A. Rahabi, "l'Algérie n’est pas une question de politique intérieure française"

information fournie par France 24 • 05/03/2025 à 17:11

Dans un entretien accordé à France 24 depuis Alger, l’ancien ministre et diplomate algérien Abdelaziz Rahabi estime que la crise diplomatique entre Paris et Alger est l’une des plus graves depuis l’Indépendance en 1962. "Nous avons le sentiment que nous sommes revenus au temps des colonies", dit l'ancien diplomate. "L'Algérie n’est pas une question de politique intérieure française", ajoute-t-il. Pour autant, "je ne pense pas que l’Algérie cherche la rupture" avec la France, assure-t-il, en insistant sur la place de la communauté algérienne en France.